Кокарев: второго такого Терещенко у московского «Динамо» нет

Нападающий московского «Динамо»отметил, что команде будет сильно не хватать, который получил травму во время тренировки и, по предварительным данным, пропустит остаток сезона.«Все ребята восприняли травму Терещенко тяжело, если честно. Я тоже очень сильно расстроился. Искренне желаю Алексею выздоровления. Его тройка так здорово сейчас играла, была одной из лучших у нас в команде. Конечно, для нас это болезненно. Но ничего тут не поделаешь. Такое в хоккее бывает. Знаю Алексея как настоящего бойца, думаю, всё у него будет хорошо.Нет ли мыслей поберечь себя перед плей-офф хотя бы на тренировках? Всего не спрогнозируешь. Это ведь доли секунды. А Алексей всегда борется за каждую шайбу. Ему всё равно, игра это или тренировка. Теперь что копаться в произошедшем? Получилось так, как получилось.Тяжело сказать, станет ли эта потеря ключевой, ведь второго такого Терещенко у нас нет. Конечно, это ощутимая потеря, ведь мы лишились лидера и в раздевалке, и на площадке. Нам очень сильно будет его не хватать», — цитирует Кокарева «Спорт-экспресс».