ДеБур: это год Бёрнса, он играет огромную роль в «Сан-Хосе»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал игру защитника, который является четвёртым бомбардиром лиги, набрав 57 (22+35) очков в 55 матчах.«Он доминирует на площадке. Это его год. Он играет огромную роль в команде. В лиге с ним мало кто может сравниться в том, как он влияет на ход каждого матча.Он прибавляет. Уверен в этом. В прошлом году он сделал огромный шаг вперёд. В этом он вышел на новый уровень. Это касается игры в своей и чужой зонах, это касается уверенности в своих силах. Очень важно, что прошлый год сложился для него таким образом и он воспользовался этим, чтобы сделать ещё один шаг вперёд», — приводятся слова ДеБура на официальном сайте НХЛ.