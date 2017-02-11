Гуськов: заброшенная шайба придаст уверенности Кручинину в игре со шведами

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВрассказал о своих ожиданиях от матча Евротура между сборными Швеции и России.«Сегодня будет потяжелее, потому что первый матч мы играли при своих болельщиках. Думаю, что сегодня фактор чужого поля может сказаться. Самое главное — войти в игру с первых минут и обосноваться на новом месте. Тот хоккей, который мы показали в Санкт-Петербурге, позволяет говорить о том, что мы достойно выступили. Какой бы состав ни привезли бы финны, они всегда играют очень жёстко и дисциплинированно. При любом наборе игроков они дают бой. Главное, что наша молодёжь и новички сборной почувствовали международный уровень, и это надо перевести на встречу со шведами.Забитая шайба в любом случае придаст уверенности Кручинину. Ему надо показать стабильность. Первая игра, забитый гол — это хорошо, здорово. Теперь ему надо набирать обороты и показывать себя во второй игре, и ни в коем случае не останавливаться», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.