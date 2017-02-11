Давыдов: с финнами Шестёркин отработал неплохо, динамика развития у него хорошая

Тренер вратарей сборной Россииподелился мыслями о голкипере«С финнами Шестёркин отработал неплохо, играл спокойно. Были помарки, были ситуации, где откровенно повезло. Но в целом сыграл компактно и ситуацию контролировал, не разваливался в сложных ситуациях. В целом Шестёркин уже втянулся в работу в сборной, справляется. Обольщаться победной серией не стоит, всё-таки это Евротур, даже не чемпионат мира, но динамика развития у Игоря хорошая, у нас всё идёт по плану, надеюсь, так и дальше будет», — цитирует Давыдова «Р-Спорт».