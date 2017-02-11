Хет-трик Капризова помог сборной России обыграть шведов в матче Шведских игр

Сборная России одержала победу над командой Швеции на Шведских хоккейных играх. Встреча завершилась со счётом 4:2. Главным героем матча стал 19-летний нападающий Кирилл Капризов, который открыл счёт своим голам за национальную команду, оформив хет-трик.
В первом периоде счёт открыл Кирилл Капризов, реализовавший большинство. Шведы вскоре также реализовали лишнего благодаря голу Оскара Фантенберга, на что россияне ответили голом уже через пять секунд. Отличился Максим Карпов.
В концовке второй двадцатиминутки Александер Бергстрём вновь реализовал большинство шведов, но менее чем через минуту Капризов сделал счёт 3:2, а в середине третьего периода оформил хет-трик при игре в формате «пять на три».
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