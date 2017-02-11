Знарок: есть претензии к судьям, но что с этим поделать?

Главный тренер сборной Россииподвёл итоги матча со Швецией на Шведских хоккейных играх (4:2).«Мы довольны содержанием сегодняшней игры. Не было времени наигрывать большинство, в первом периоде не были готовы к этому. К сожалению, потеряли в начале матча Светлакова. Сейчас он чувствует себя получше, но пока сложно сказать, сможет ли он сыграть завтра. Думаю, мы его побережём, а вот Антипин, наверное, с чехами сыграет.Заслужил ли Капризов отдельной похвалы? Выделять никого не буду, вся команда хорошо играла и билась, все молодцы. Сегодня сибирская тройка выглядела получше, чем в матче с Финляндией.Конечно, есть претензии к судьям, Но что с этим поделать? Пока не могу сказать, кто из вратарей сыграет с Чехией. Мы подумаем», — цитирует Знарка пресс-служба ФХР.