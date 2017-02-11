Голышев: я всегда воодушевлённый, не только у Знарка

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями от матча с командой Швеции на Шведских хоккейных играх (4:2), в котором он сделал две голевые передачи.«Получился сложный матч со шведами. Они дома играли, и нам пришлось очень тяжело. В начале у нас игра почему-то не получалась. Играли „пять на три“ две минуты, но, к сожалению, не забили и даже не поддушили соперника. В итоге всё равно выиграли, все отдались игре полностью, парни — молодцы.Я у Знарка играю с большим воодушевлением? Да нет, почему? Я всегда воодушевлённый. Всегда отдаюсь на 100%. Не всегда, может, всё получается. Три гола нашего звена? Да это Каприз просто в порядке. Мастер. Конечно, забрал его первую шайбу. Подарил ему.Так просто получилось, что сделал две передачи. Удачно партнёры действовали. Все выложились, сейчас желательно быстро восстановить силы, потому что скоро третья игра. В ней полностью выложиться и, надеюсь, с хорошим настроением поехать домой», — цитирует Голышева «Спорт-экспресс».