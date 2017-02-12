Вратарь «Рейнджерс» Лундквист быстрее всех вратарей выиграл 400 матчей в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:2) отразил 32 броска и был признан первой звездой матча. Шведский вратарь быстрее всех голкиперов одержал свою 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилось 727 игр.Второе место по этому показателю занимает Мартин Бродер – 735 матчей, третье – Крис Осгуд (742), четвёртую позицию делят Жак Плант и Патрик Руа – по 753 игры.Кроме того, Лундквист стал третьим после Бродо («Нью-Джерси Дэвилз») и Тони Эспозито («Чикаго Блэкхоукс») вратарём, выигравшим 400 матчей в составе одного клуба.