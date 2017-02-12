Гуськов: Капризов — железный кандидат на поездку на чемпионат мира

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов подвёл итоги выступления сборной России на Шведских играх, а также отметил игру Кирилла Капризова.
«Мы видим, что ресурсы у нашего хоккея есть и им нужно вовремя дать шанс раскрыться. Как раз вливание молодёжи в состав сборной говорит о том, что мы даём раскрыться талантам не только на уровне КХЛ. Появляются наши звёздочки, в том числе и Кирилл Капризов.
Хет-трик Капризова в матче со шведами — это очень здорово. Кирилл великолепно выступил на молодёжном чемпионате, ярко проявляет себя в «Салавате», а сейчас и во взрослой сборной на Евротуре. Капризов — претендент на поездку на чемпионат мира, но здесь многое будет зависеть от тренерского штаба и от того, сколько у нас в составе будет хоккеистов из НХЛ. То, что Кирилл — железный кандидат — это явный факт, он доказал это своей игрой», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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