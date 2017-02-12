Рыков: признание лучшим защитником Шведских игр стало приятной неожиданностью

Защитник сборной Россиипрокомментировал тот факт, что его признали лучшим защитником Шведских игр.«Конечно, очень приятно получить приз лучшему защитнику турнира, это стало для меня полной неожиданностью.Свой дебют сам оценивать не хочу, я просто рад и счастлив, что сыграл за первую сборную, это самые непередаваемые ощущения, это просто очень круто, по-другому и не скажешь.Пока не прочувствовал, наверное, есть ли разница в атмосфере в первой и молодёжной сборных. В целом коллективы схожие, ребята все дружные, спокойные, на льду все одним кулаком друг за друга бьются, вылавливают шайбы на себя», — приводит слова Рыкова «Р-Спорт».