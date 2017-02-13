Раск: в первом периоде «Монреаль» переигрывал «Бостон»

Вратарь «Бостон Брюинз»прокомментировал победу над «Монреаль Канадиенс» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Раск в этом матче совершил 25 сейвов, оформив очередной «сухарь».«Думаю, мы провели отличную игру. Это был равный поединок, а в первом периоде они немного переигрывали нас. Несмотря на это, мы всё же вышли вперед. В целом получилась очень и очень хорошая игра», — приводит слова Раска официальный сайт НХЛ.Для «Бостона» эта победа стала третьей кряду, а «Монреаль» потерпел шестое поражение в последних семи матчах.