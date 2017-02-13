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Ефимов: не сказал бы, что последнее место на Турнире пяти наций заслуженное

13 февраля 2017, понедельник. 10:33. Хоккей
Главный тренер сборной России (U17) Игорь Ефимов подвёл итоги турнира пяти наций. Российская команда заняла последнее место.

«Весь турнир ребята трудились по-честному, можно сказать им только слова благодарности за то, что они бились, старались, пытались выполнить игровое задание. Тот же Саша Хованов отыграл сегодняшний матч практически на одной ноге. Терпел Паша Ротенберг, у него серьёзные проблемы с локтем, но он всё равно вышел на игру и честно её отработал. Обидно, что в итоге проиграли. Ребята серьёзно относились и жили этим турниром.

Да, к сожалению, пятое, последнее место, не сказал бы, что оно заслуженное, ведь по итогу мы пропустили меньше всех голов и все проигранные встречи уступили всего в одну шайбу.

С чехами практически весь матч провели в три звена, конечно, ребята устали. У нас был план на игру, который игроки практически выполнили, действовали от обороны на контратаках. Не хватило последних двух минут. Очередные две пропущенные серийные шайбы. Мы с командой разбирали эти моменты, перед пропущенным голом специально собрали ребят и обсудили, но ряд ошибок, в том числе индивидуальных, привели к пропущенным шайбам.

В эпизоде с удалением Саши Хованова скажу так: он капитан, лидер команды. На вбрасывании игрок соперника ударил его по больной ноге, и он не выдержал. Конечно, мы говорили ему, что надо контролировать эмоции, но момент есть момент. Серьёзную травму сегодня получил Антон Малышев, со спины его ударили в плечо в борт. В итоге мы потеряли ещё одного ключевого игрока, ассистента капитана. Пока не понятно, насколько серьёзное у него повреждение, отвезли его в больницу на обследование», – цитирует тренера официальный сайт ФХР.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
U17 — Хоккей
Новости. Хоккей
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