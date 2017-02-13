Бэйкс: «Бостон» прибавил в плане ответственности, в завершении

Нападающий «Бостон Брюинз»поделился мыслями о последних матчах. После увольнения главного тренера Клода Жюльена и назначения Брюса Кэссиди исполняющим обязанности команда одержала три победы в трёх матчах.«Думаю, интенсивность повысилась, мы прибавили в плане ответственности, в завершении, стали сильнее верить. Команда теперь смотрится иначе, даже когда пропускает. Раньше это было ахиллесовой пятой «Бостона». После гола соперника мы утихали на пару минут.В матче с «Монреалем» «Бостон» не пропустил. Но важно психологическое состояние, в котором мы выходим на площадку, веря, что выиграем. Парни начинают обращать внимание на мелочи, которые нужны для побед. Мы не пропускаем в меньшинстве», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.