Третьяк: мы должны создать все условия, чтобы Капризов не уезжал из КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался об успехах форварда «Салавата Юлаева» и сборной России Кирилла Капризова.
«Самое главное – чтобы у Капризова голова не закружилась. Потому что успех может быть кратковременным, если останавливаешься в прогрессе. Я сам такое проходил. Может, я три гола и не забивал, зато пропускал меньше трёх. Главное – чтобы он дальше работал над собой. Он может вырасти в хорошего хоккеиста при хорошей работе и самоотдаче. Нам надо создать все необходимые от нас условия, чтобы он не уезжал и как можно дольше играл в КХЛ», — цитирует функционера «Р-Спорт».