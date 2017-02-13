«Торпедо» просит помочь 15-летнему воспитаннику СДЮШОР, который впал в кому

«Торпедо» просит оказать помощь в сборе средств на лечение воспитанника СДЮШОР нижегородского клуба 2001 года рождения Никиты Киселёва.
15-летний спортсмен, занимающийся хоккеем с шести лет, впал в кому после остановки сердца 27 декабря. С того момента врачи проводили необходимое лучение, а хоккейный клуб «Торпедо» и неравнодушные люди оказывали необходимую финансовую поддержку. Были закуплены лекарства, оказана первичная помощь для спасения жизни, проведены консультации со специалистами. Сейчас состояние стабилизировалось, но для продолжения курса лечения необходима срочная госпитализация в российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. А.Л.Поленова. Стоимость одного месяца лечения в данном учреждении составляет 800 000 рублей.
Если вы хотите помочь юному торпедовцу, подробности можно узнать здесь.