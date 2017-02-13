Кудашов: настораживает, что после голов «Локомотив» расслаблялся

Главный тренер ярославского «Локомотива»подвёл итоги матча с владивостокским «Адмиралом» (6:1).«Всегда тяжело начинаем после перерыва, особенно когда много народа уезжает, когда тренируемся не в оптимальном составе. Трудное начало, движение было совсем не то, но потом ничего, разбегались. Настораживает то, что после голов расслаблялись и давали сопернику много играть в атаке, проиграли по броскам.Две последние встречи получились результативными? Давайте не будем сравнивать. «Медвешчак» — это уже немножко не то, ребята доигрывают. Мы довольны голами, но в обороне были проблемы.Наша задача в том, чтобы всех задействовать перед плей-офф. Так что наши сборники обязательно сыграют в двух следующих матчах. Состояние Коршкова пока далеко от идеала. Но завтра он уже начнёт тренироваться с нами, может быть, сыграет в матче с «Куньлунем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.