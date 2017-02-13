Результаты игрового дня МХЛ

«Авто» дома одержал победу над «Снежными Барсами» — 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 16:30 МСК
Екатеринбург
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Астана
1:0 – Митякин (Шишков, Воронков) – 27:43 (5x5), 2:0 – Голещихин (Носков, Дербенёв) – 29:02 (5x5)
«Толпар» в Уфе обыграл «Алтай» со счётом 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 16:30 МСК
Уфа
5 : 1 1:1, 3:0, 1:0
Усть-Каменогорск
1:0 – Сытый (Банников) – 01:52 (5x5), 1:1 – Хасенов (Штефан) – 16:43 (5x5), 2:1 – Биткин (Ахияров) – 23:30 (4x5), 3:1 – Скориков (Кузьмин, Маргамов) – 32:25 (5x5), 4:1 – Скориков (Кузьмин) – 38:40 (5x5), 5:1 – Оськин (Янчук, Петрунин) – 51:58 (5x5)
«Стальные Лисы» на выезде потерпели поражение от «Мамонтов Югры» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
3 : 1 0:0, 1:1, 2:0
Магнитогорск
1:0 – Гильманов (Гапонов, Латышевич) – 31:27 (5x4), 1:1 – Болтанов (Дюкарев, Меньщиков) – 36:40 (5x4), 2:1 – Кожевников (Яремчук, Кафеев) – 53:52 (5x5), 3:1 – Гильманов – 59:32 (5x4)
«Тюменский Легион» на домашней площадке всухую проиграл «Сарматам» со счётом 0:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Оренбург
0:1 – Залалутдинов (Сгибнев) – 08:11 (5x5), 0:2 – Заречный (Шарипов, Сахаров) – 23:51 (5x4), 0:3 – Новосёлов (Факиров, Багин) – 50:02 (5x4)
МХК «Спартак» в Москве одолел «Атлантов» со счётом 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Москва
3 : 2 3:1, 0:1, 0:0
Московская область
1:0 – Авксентьев (Шустров) – 01:44 (5x5), 2:0 – Лапшов (Платонов) – 06:10 (5x5), 2:1 – Шулев (Шинкаренко, Царёв) – 09:30 (5x4), 3:1 – Ли (Жолобов, Первов) – 17:10 (5x5), 3:2 – Нарзяев (Талалуев, Соколов) – 39:57 (5x4)
«СКА-Серебряные Львы» на выезде взял верх над «Локо» — 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 18:00 МСК
Ярославль
1 : 2 1:0, 0:0, 0:2
Санкт-Петербург
1:0 – Бондырев (Рыбаков) – 10:40 (6x5), 1:1 – Полодян (Смирнов, Куянов) – 48:54 (5x4), 1:2 – Селютин (Макарицкий, Шкоденко) – 49:53 (5x5)
«Алмаз» в Череповце потерпел поражение от СКА-1946 — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 18:30 МСК
Череповец
1 : 3 0:0, 1:1, 0:2
Санкт-Петербург
1:0 – Грачёв (Заплатников) – 26:32 (5x5), 1:1 – Кукштель (Сультеев, Курбатов) – 39:29 (5x4), 1:2 – Кукштель (Барабанов) – 55:47 (5x5), 1:3 – Петьков (Сёмин) – 59:40 (en)
МХК «Динамо» Спб на выезде разгромил «Русских Витязей» со счётом 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 19:00 МСК
Чехов
0 : 5 0:1, 0:1, 0:3
Санкт-Петербург
0:1 – Куракин (Зеленков, Назаревич) – 12:17 (6x5), 0:2 – Андреев (Васильев, Царёв) – 32:18 (6x5), 0:3 – Чернюк (Зеленков, Назаревич) – 44:18 (6x5), 0:4 – Дыняк (Анисимов) – 49:07 (6x5), 0:5 – Анисимов (Васильев, Михайлов) – 55:42 (5x5)
ХК «Рига» на домашней площадке нанёс поражение ХК МВД — 5:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2017, понедельник. 19:30 МСК
Рига
5 : 0 2:0, 2:0, 1:0
Балашиха
1:0 – Панкевич – 05:38 (5x4), 2:0 – Разгалс (Гегерис, Сварс) – 19:20 (5x5), 3:0 – Круминьш (Лейниекс) – 30:13 (5x5), 4:0 – Попов (Хомяков, Петрашкевичс) – 39:59 (5x4), 5:0 – Гегерис – 48:24 (5x5)