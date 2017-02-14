Гурьянов: я много играл на МЧМ, а теперь много играю в «Техасе»

Нападающий «Техаса» Денис Гурьянов рассказал о своей адаптации в фарм-клубе «Даллас Старз». В 38 матчах текущего регулярного чемпионата АХЛ 19-летний россиянин набрал 19 (8+11) очков.
«Участие в молодёжном чемпионате мира мне помогло. Я много там играл, а теперь много играю в «Техасе». На МЧМ я играл в большинстве, проводил двойные смены, тренеры давали мне много игрового времени. Вернувшись в «Техас», стал больше играть в большинстве.
Мне нравится в Техасе, здесь по-другому, всегда лето, жарко. Нет зимы, и это здорово», – цитирует игрока Wrong Side of the Red Line