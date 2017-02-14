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Министр спорта Башкирии: финансирование «Салавата Юлаева» остаётся

14 февраля 2017, вторник. 11:55. Хоккей
Министр молодёжной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта рассказал, каким будет финансирование «Салавата Юлаева» в 2017 году. Спонсором «Салавата Юлаева» является компания «Башнефть». В середине октября 2016 года «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей, ещё 25% плюс одна акция находятся в собственности Башкирии. В прошлом году объём спонсорских средств на «Салават Юлаев» и линейку башкирского хоккея составил около 2,5 млрд рублей.

«По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, идёт полное обеспечение клуба «Салават Юлаев». Никаких рисков нет пока, финансирование остаётся.

Мы все огорчены последними результатами. Надеемся сегодня на победу, будем ждать, чтобы наша команда всё-таки прошла в плей-офф. Все озабочены этими поражениями. Переговоры с клубом и общение, конечно, идут», – цитирует чиновника ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев
Новости. Хоккей
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