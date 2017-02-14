Готовец: очень важно набирать очки в каждом оставшемся матче

Защитник минского «Динамо»поделился настроем на матч с «Ладой».«До конца сезона осталось всего три матча. Очень важно набирать очки в каждой из оставшихся игр. Нам необходимо стараться забраться как можно выше в турнирной таблице, чтобы начать серию плей-офф на домашней площадке. Главной сегодня будет дисциплина. Все уже много говорят об этом. Нам необходимо избежать лишних удалений, тогда мы значительно увеличим шансы на успех. Планирую ли забросить? Не знаю, посмотрим, как пойдёт игра», — цитирует игрока официальный сайт клуба.