Паско: «Лада» лишилась шансов на плей-офф, а потому особенно опасна

Старший тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ладой».«В первую очередь, мы рады вновь вернутся в игровой ритм и продолжить радовать болельщиков своей игрой на «Минск-Арене». Последняя неделя регулярного сезона – очень важный отрезок. Это время подготовки к первым матчам плей-офф, поэтому сейчас нам необходимо быть максимально собранными и внимательными к деталям.В матче с „Ладой“ для нас будет очень важно поймать поток положительной энергии. Необходимо сконцентрироваться на нашей игре и нашем исполнении различных тактических приёмов. Мы будем фокусироваться только на своей игре, сейчас это для нас важнее всего.Оппоненты, которые лишились шансов на плей-офф, особенно опасны. На них не давит груз ответственности, поэтому к таким командам необходимо быть максимально готовыми. Мы относимся к нашему оппоненту со всем уважением», — цитирует Паско пресс-служба клуба.