Стали известны составы ЦСКА и ХК «Сочи» на матч КХЛ

Главные тренеры московского ЦСКА и ХК «Сочи» определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. В составе «армейцев» отсутствует форвард Андрей Светлаков, получивший травму в сборной России на Евротуре.
ЦСКА:
Филоненко (Сорокин);
Киселевич – Кутузов, Да Коста – Попов – Петров;
Пивцакин – Ожиганов, Плэтт – Муршак – Кугрышев;
Сергеев – Блажиевский, Ничушкин – Скотт – Телегин;
Чмыхов, Кошелев – Ворошило – Кузьменко, Карнаухов.
ХК «Сочи»:
Шикин (Барулин);
Пепеляев – Александров, Крикунов – О’Делл – Костицын;
Воробьёв – Фантенберг, Падакин – Максвелл – Петерссон;
Кузнецов – Мамкин, Морозов – Томилин – Левицкий;
Глазков, Щегольков – Мерескин – Захарчук.