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Билялетдинов: «Ак Барс» допустил ошибки, но поправит их и улучшит результат

14 февраля 2017, вторник. 20:06. Хоккей
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Считаю, что была хорошая полезная для нас игра. К сожалению, в первом периоде допустили ошибки, они повлияли на результат. В целом мы эти вещи поправим и улучшим результат.

Что с Лукояновым? Пока ничего не могу сказать, доктора работают. В последних трёх встречах мы пропустили 15 шайб. Но не могу сказать, что ребята расслабились. Просто мы пока не можем забить, такой момент есть. Пропущенные шайбы разные бывают, постараемся исправить всё. А поражения тоже разные бывают, мы уступаем в первом периоде. Есть над чем работать», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов
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14 февраля 2017, вторник
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