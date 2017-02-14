Билялетдинов: «Ак Барс» допустил ошибки, но поправит их и улучшит результат

«Считаю, что была хорошая полезная для нас игра. К сожалению, в первом периоде допустили ошибки, они повлияли на результат. В целом мы эти вещи поправим и улучшим результат.
Что с Лукояновым? Пока ничего не могу сказать, доктора работают. В последних трёх встречах мы пропустили 15 шайб. Но не могу сказать, что ребята расслабились. Просто мы пока не можем забить, такой момент есть. Пропущенные шайбы разные бывают, постараемся исправить всё. А поражения тоже разные бывают, мы уступаем в первом периоде. Есть над чем работать», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
Видео пресс-конференции также можно посмотреть здесь.