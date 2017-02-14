Арзамасцев: «СЮ» понимал, что в случае поражения придётся разъезжаться по домам

«Долгожданная победа для нас, для болельщиков и для всей республики. Это важная победа, потому что нам сейчас нужны очки. Нужно забыть этот матч и настраиваться на следующий. Нам обязательно нужно будет выигрывать. Давила ли на команду череда поражений? Если честно, сегодня все об этом забыли, потому как понимали, что в случае поражения придётся разъезжаться по домам. Игра была сегодня здесь и сейчас. С Казанью мы всегда играем хорошо. Понимали, что можем у них выиграть. Собрались, сконцентрировались и выиграли.
Не было заострения на том, что надо активно начать матч. Мы просто договорились сыграть сконцентрированно и надёжно. Они хорошо раскатываются, поэтому нужно было внимательно играть в средней зоне. У нас это получалось.
После возвращения из сборной в первом периоде вообще тяжело было, поэтому играл короткими сменами. Два шага делал — и ноги встают. Усталость немного накопилась, конечно, но у нас народу и так нет. Отступать некуда, нам нужно попадать в плей-офф», — цитирует Арзамасцева пресс-служба клуба.
Видео интервью Арзамасцева также можно посмотреть здесь.