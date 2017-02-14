Херсли: «Спартак» был лучше СКА, мы недовольны своей игрой

Защитник СКАподелился эмоциями от поражения своей команды от московского «Спартака» со счётом 2:4.«Чувствую себя нормально — конечно, не так хорошо, как до травмы. Я пропустил три-четыре недели, всегда тяжело возвращаться в строй после повреждения. Мне нужно время, чтобы прийти в оптимальную форму.Что случилось в матче со «Спартаком»? Красно-белые — очень хорошая команда, они лучше играли. С ними всегда было тяжело играть. Они сегодня двигались лучше хоккеистов СКА. Конечно, мы недовольны своей игрой, упустили много моментов, пропустили необязательные шайбы. Если бы мы забили в начале ещё гол, то чувствовали бы себя намного лучше», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.