Ержабек: интерес со стороны других клубов из разряда «кто-то сказал кому-то»

Защитник «Витязя»после победы над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 рассказал о том, что он думает о первом в истории команды выходе в плей-офф КХЛ, а также выразил отношение к информации об интересе к нему со стороны других клубов.«Я так счастлив! Считаю, что своей игрой в этом сезоне мы заслужили выход в плей-офф. Это большой подарок. В начале на нас, наверное, давило то, что сегодня мы можем всё решить. Мы понимали, что нам нужна победа, и нам повезло в третьем периоде. Интерес со стороны других клубов? Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу. Это всё из разряда „кто-то сказал кому-то“. Сейчас я просто хочу насладиться этим прекрасным моментом. Две последние игры — это шанс закрепиться на седьмой строчке, поэтому в них мы будем играть так же, как и в остальных матчах», — передаёт слова Ержабека корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.