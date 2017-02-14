Бойд: «Барыс» теперь в плей-офф, все счастливы

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (2:1 ОТ), которая позволила казахстанской команде гарантировать себе место в плей-офф.«Хорошая игра и для нас, и для болельщиков. Мы теперь в плей-офф, все счастливы. Знали, что игра очень важная, хотели взять три очка, в итоге взяли два, но победа — самое главное. Почему было так тяжело забить в овертайме в формате „пять на три“? Я не знаю, надо спросить Доуса и Боченски. Я свою работу не сделал, а вот Кевин бросил отлично.Для обеих команд это практически матч уровня плей-офф, атмосфера такая же, как в играх на вылет. Так что нам были нужны очки, чтобы гарантировать себе место в восьмёрке. Обе команды сражались отчаянно, и обе заслуживали победу.В оставшихся матчах хотим укрепить позиции и обеспечить себе высокую строчку настолько, насколько это вероятно. Оставшиеся игры — важные и решающие, нужно взять шесть очков.«Трактор» — хорошая команда, пока ничего не могу больше сказать. Подождём и посмотрим, кто же будет соперник, всё ещё может измениться», — цитирует Бойда Sports.kz.