Паско: в последние дни «Динамо» отлично поработало, результатом стала победа

«Мы хорошо начали сегодняшнюю игру, смогли поймать поток положительной энергии и оттолкнуться от этого. Хорошо провели начало матча, за исключением нескольких минут в конце первого периода. Мы упустили несколько возможностей, а соперник смог этим воспользоваться и забросил нам две шайбы. «Лада» смогла вернуться в игру и навязать нам борьбу в начале второго периода. Ближе к концу второй трети мы сумели перестроиться и снова выйти вперёд, после чего здорово провели заключительный период. Это была очень важная победа для нашей команды.
Жаль, что Крэйг сейчас не может тренировать команду, потому что не совсем хорошо себя чувствует. Весь тренерский штаб получил чуть больше нагрузки, чем обычно. Мы старались, чтобы процесс подготовки ничем не отличался от того, как делал бы это Крэйг. В последние несколько дней мы отлично поработали, результатом чего стал положительный результат сегодня.
Роману Граборенко необходимо чуть больше времени, чтобы восстановиться. Что касается Эллисона, то он болел во время паузы, но сейчас определённо чувствует себя лучше. Андрей Степанов получил повреждение, но совсем скоро ждём его возвращения. В конце регулярного сезона очень важно, чтобы у нас в ростере все игроки были здоровы», — цитирует Паско пресс-служба клуба.
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