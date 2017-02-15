Кессел 3-й после Овечкина и Картера забил не менее 20 шайб в последних 9 сезонах

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:0) забросил шайбу.
Она позволила ему достичь отметки в 20 голов в сезоне. Американский хоккеист стал третьим после Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») и Джеффа Картера («Лос-Анджелес Кингз») игроком НХЛ, имеющим действующую серию из 9 сезонов с такой отметкой подряд. Ранее Кессел выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз». В 55 матчах текущего сезона на счету Кессела 54 (20+34) очка.
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