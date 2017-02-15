Марченко: моё дело сейчас — доказывать, что «Ред Уингз» были неправы

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»признался, что намерен доказать, что в «Детройт Ред Уингз» были неправы, выставив его на драфт отказов в начале месяца.«Более-менее понимаю причины, почему «Детройт» выставил меня на драфт отказов. У них был перебор в линии обороны, и надо было принимать какое-то решение. Лишним — в их понимании — оказался я. Моё дело сейчас — доказывать, что они были неправы. Но такова судьба, ничего поделать уже нельзя, так что смотреть нужно только в будущее», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.