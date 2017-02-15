Яромиру Ягру исполнилось 45 лет

«Я не думаю, что Яромир так уж остроумно шутит, когда говорит, что будет играть до 50 лет. Он вполне может это сделать. Конечно, его роль будет сведена почти к минимуму, его будут ставить в третье-четвёртое звено, но 8-10 минут хорошего хоккея в этом возрасте он вполне способен выдать», — сказал генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи.
«Сейчас я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо. Раньше я чувствовал давление, чтобы быть лучшим игроком в мире. А сейчас я хочу просто показывать тот максимум, на который я способен», — приводит слова Ягра CTV News.