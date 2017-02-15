Яромиру Ягру исполнилось 45 лет

15 февраля отмечает свой день рождения нападающий «Флорида Пантерз», который является самым возрастным действующим хоккеистом лиги. В сезоне-2016/17 Ягр вышел на второе место в списке лучших снайперов всех времён, обойдя Марка Мессье, и на данный момент чеху не хватает лишь одного очка, чтобы вторым после Уэйна Гретцки добраться до отметки в 1900 баллов.«Я не думаю, что Яромир так уж остроумно шутит, когда говорит, что будет играть до 50 лет. Он вполне может это сделать. Конечно, его роль будет сведена почти к минимуму, его будут ставить в третье-четвёртое звено, но 8-10 минут хорошего хоккея в этом возрасте он вполне способен выдать», — сказал генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи.«Сейчас я наслаждаюсь игрой больше, чем когда-либо. Раньше я чувствовал давление, чтобы быть лучшим игроком в мире. А сейчас я хочу просто показывать тот максимум, на который я способен», — приводит слова Ягра CTV News.