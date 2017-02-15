Тренер «Витязя-2003»: я поощрял агрессию? Ерунда. Уверен, полиция разберётся

Тренер «Витязя-2003»описал ситуацию с гибелью 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина.«Когда я работал в ЦСКА, тренерская была в раздевалке. В Подольске она метрах в 30 от места, где переодеваются ребята. Я последним уходил со льда, оглянулся, закрыл борт и пошёл к себе переодеваться. Все уходили мирно. Через несколько минут ко мне прибегает один из родителей и говорит, что Илье Солнышкину плохо, он без сознания. Бегу туда. Дети напуганы, мальчишка лежит без сознания, голова набок. Рядом с ним стоит доктор, который всегда дежурит на арене, и говорит, что у Ильи признак эпилепсии. Разжимаю ему рот – с языком всё нормально. Илья дышал, но как-то неровно.Где была скорая помощь? Её сразу вызвали, я ещё бегал, уточнял. Тогда мне казалось, что она едет на стадион вечно, но, как оказалось, все регламенты по приезду соблюдены. Пока ждали на помощь пришла ещё одна родительница. Мама Артёма Горшкова – детский реаниматолог. Она спустилась на помощь и сразу же опровергла версию эпилепсии. Не обнаружила пульса. Я стал делать ему массаж сердца, один из родителей проводил искусственное дыхание по её приказу. Был момент, когда Илья Солнышкин застонал. Я помню, ещё ребята, которые были в раздевалке, обрадовались. Мол, парень приходит в себя. Но ничего подобного. Скорая констатировала смерть.Что произошло в раздевалке? Версии непонятные. Дрались-боролись, кто-то кого-то толкнул. В основном всё так: Илья пошёл на Станислава Ярового, их разнял Иван Чурюканов. Вроде бы Илье стало плохо, он опёрся на скамейку, а потом упал. Приехала полиция, позвонили маме Ильи. Ее состояние… в этот момент… Я не могу…Почему отстранили от работы? Ищут виновных, а разбираться времени нет. Но я уверен, что полиция во всём разберётся. Поощрял агрессию? Ерунда. Повторял воспитанникам одну фразу: «Не все становятся хоккеистами, но каждый, кто играет в хоккей, становится хорошим человеком». Говорил им, что, даже если они не станут большими спортсменами, поиграв в команде, бок о бок с товарищами, они начнут хорошо разбираться в людях», – цитирует тренера «Спорт-экспресс».