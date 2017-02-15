«Кузня» может существовать, развиваться и успешно выступать в сезоне-2017/18

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга»поделился мнением о проверке финансово-хозяйственной деятельности по итогам сезонов — 2014/15 и 2015/16.«Прежде всего хотел бы отметить, что зачастую смена руководящего штаба несёт за собой какие-то изменения как в структуре клуба, так и в вопросах формирования команды. Проверка действительно была проведена, прошёл финансовый аудит, который продолжался не один месяц. Результаты этой проверки дали основания предполагать, что хоккейный клуб Новокузнецка может существовать, развиваться и успешно выступать в сезоне-2017/18.Я бы не стал говорить, что у нашего хоккейного клуба всё плохо. Да, существуют ранее накопленные долги — это показали результаты проверки. Но размер этих долгов, если сравнивать с задолженностями других клубов КХЛ, не самый большой — «Металлург» не один такой в лиге. Многие клубы в России живут с долгами, таковы реалии. Отмечу, что со стороны генерального спонсора клуба — ЕВРАЗ ЗСМК — не было задержек с финансированием, что очень немаловажно», — цитирует Зиновьева официальный сайт клуба.