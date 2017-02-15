Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кузня» может существовать, развиваться и успешно выступать в сезоне-2017/18

15 февраля 2017, среда. 20:52. Хоккей
Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев поделился мнением о проверке финансово-хозяйственной деятельности по итогам сезонов — 2014/15 и 2015/16.

«Прежде всего хотел бы отметить, что зачастую смена руководящего штаба несёт за собой какие-то изменения как в структуре клуба, так и в вопросах формирования команды. Проверка действительно была проведена, прошёл финансовый аудит, который продолжался не один месяц. Результаты этой проверки дали основания предполагать, что хоккейный клуб Новокузнецка может существовать, развиваться и успешно выступать в сезоне-2017/18.

Я бы не стал говорить, что у нашего хоккейного клуба всё плохо. Да, существуют ранее накопленные долги — это показали результаты проверки. Но размер этих долгов, если сравнивать с задолженностями других клубов КХЛ, не самый большой — «Металлург» не один такой в лиге. Многие клубы в России живут с долгами, таковы реалии. Отмечу, что со стороны генерального спонсора клуба — ЕВРАЗ ЗСМК — не было задержек с финансированием, что очень немаловажно», — цитирует Зиновьева официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Новокузнецк) Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Нк Сергей Зиновьев
Новости. Хоккей
15 февраля 2017, среда
20:52 «Кузня» может существовать, развиваться и успешно выступать в сезоне-2017/18
20:31 Канарейкин: в преддверии решающих игр Медведев вернётся в состав «Авангарда»
20:10 «Трактор» обеспечил себе четвёртое место на Востоке и начнёт плей-офф дома
19:52 Зиновьев: «Кузня» однозначно должна быть в КХЛ, формируясь на базе воспитанников
19:46 Уголовное дело по факту смерти ребёнка в ЛД «Витязь» находится под контролем СК
19:27 «Трактор» дома переиграл «Магнитку», одержав третью победу подряд
19:12 Агент Германа Титова: интерес со стороны клубов КХЛ действительно есть
18:55 Ламорелло: сильные стороны Марченко — размер и физическая сила
18:24 «Детройт» разместил на форме нашивку в память об умершем владельце клуба
18:11 Ягр: это Федерер и Уильямс должны вдохновляться мной, ведь мне уже 45
17:49 Бэбкок: Марченко — тот, кто нужен «Торонто», и хороший парень по жизни
17:27 Защитник «Нефтехимика» Лекомцев дисквалифицирован на один матч
17:05 «Салават Юлаев» рассматривает Скабелку, Аболса и Титова как замену Захаркину
16:55 Одну из улиц Уфы могут назвать именем Сергея Михалёва
16:37 Иван Воробьёв: главное, что тренеры ХК «Сочи» мне доверяют
16:33 Карлайл: Верметт не пытался причинить судье вред
15:53 Генменеджер «Эдмонтона» сообщил, что клуб не намерен сокращать бюджет
15:18 «Сан-Хосе» вызвал Голдобина из АХЛ
14:29 Тренер «Витязя-2003»: я поощрял агрессию? Ерунда. Уверен, полиция разберётся
14:05 Соловьёв: шансы начать плей-офф дома у «Динамо» хорошие
14:00 Гуськов: в поражении «Ак Барса» нет ничего такого, состав казанцев был ослаблен
13:55 М. Майоров: «Салават» понимал, что если проиграет, то уже всё
13:49 Пачьоретти: я виноват в отставке Террьена как игрок и как капитан
13:18 Григоренко: «Салават Юлаев» играл, как седьмой матч плей-офф
13:14 Вратарь «Слована» Браст дисквалифицирован на два матча
12:56 Всемирный женский хоккейный матч в Красноярске покажут в прямом эфире
12:54 Защитник Шварны перешёл из «Слована» в «Кярпят»
12:41 Таварес: ситуация с ареной не влияет на моё желание быть игроком «Айлендерс»
12:19 Джионта: я хочу остаться в «Баффало»
12:15 Гомоляко: СКА не нужно подгадывать соперников, им без разницы, с кем играть
12:00 Афиногенов: «Витязю» без разницы, с кем играть в плей-офф
11:58 Голдобин набрал 3 очка в матче с «Тусоном», до рекорда 8 очков
11:45 Уайт: Кулёмин является важнейшим игроком для «Айлендерс»
11:39 Источник: СКА и ЦСКА претендуют на форварда «Сибири» Окулова
11:30 Бадюков: у «Адмирала» неудачный календарь, у «Сибири» шансы на плей-офф выше
11:24 Кулёмин: выступление на Кубке мира пошло только на пользу игрокам НХЛ
11:19 Кессел: мы в «Питтсбурге» наслаждаемся игрой Малкина
11:10 Лайне: я хочу играть попроще — просто отправлять шайбы в ворота
11:04 Яромиру Ягру исполнилось 45 лет
11:00 Выиграет ли «Трактор» у «Магнитки», а «Слован — у «Медвешчака»
10:53 Марченко: моё дело сейчас — доказывать, что «Ред Уингз» были неправы
10:31 «Виннипег» поместил вратаря Павелеца в список травмированных
10:27 «Коламбус» вызвал форварда Бьоркстранна из АХЛ
10:16 Лайне, Гибсон и Мэтт Мюррей – звёзды дня в НХЛ
09:53 Фридман: руководители клубов НХЛ ездили смотреть российскую молодёжь на Евротуре
Все новости RSS
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+