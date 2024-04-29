Вратарь «Нефтяника» Ахтямов подвёл итоги чемпионского сезона

Вратарь хоккейного клуба «Нефтяник» Артур Ахтямов подвёл итоги сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором его команда стала обладательницей Кубка Петрова.

— Поделись впечатлениями о плей-офф в ВХЛ, в том числе о финале. Это твой первый кубок на высоком уровне.

Эмоции самые положительные! После победы в финале сначала испытал большую радость, затем небольшое моральное опустошение. Цель достигнута, сейчас можно немного выдохнуть. Было очень тяжело, но я рад, что наша команда с этим справилась. Напряжение ощущалось на протяжении всего плей-офф. Все встречи фактически завершились с разницей в одну шайбу. Не хотелось бы выделять кого-то из соперников, но, наверное, самые напряженные игры сложились против тюменского «Рубина». Особенно последний седьмой матч стал вишенкой на торте.

— Чемпионат «Нефтяник» закончил на 9-й строчке. За счет чего удалось одержать победы во всех сериях кубковых матчей?

— В плей-офф мы стали еще сплоченнее. Каждый в команде выполнял свою работу и четко понимал, что для этого нужно. Все в совокупности сыграло свою роль – работа тренерского штаба, персонала команды и наш боевой настрой.

— Удивлен, что в серии против тульского АКМ справились за четыре матча?

— Серией против АКМ не удивлен. Считаю, наша победа вполне заслуженна, — приводит слова Ахтямова Татар. Информ.