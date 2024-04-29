«Трактор» продлил соглашение с нападающим Яппаровым

Хоккейный клуб «Трактор» подписал новое двустороннее соглашение с нападающим Ярославом Яппаровым сроком на два года. Об этом сообщила пресс-служба челябинской команды.

Яппаров перешёл в систему «Трактора» из ханты-мансийской «Югры» перед чемпионатом 2022/2023. Выступал в составе фарм-клубов, в прошедшем сезоне провёл два матча за основную команду в Континентальной хоккейной лиге, результативными действиями не отметился.

В Молодёжной хоккейной лиге стал обладателем бронзовых медалей в составе «Белых Медведей», сыграв за команду 45 матчей, в которых набрал 31 (19+12) очко.

За два сезона в Всероссийской хоккейной лиге 20-летний нападающий провёл 52 встречи за «Челмет» и набрал 8 (3+5) результативных баллов.