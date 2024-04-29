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Сборная Казахстана одержала первую победу в истории в элитном дивизионе ЮЧМ над Чехией

Сборная Казахстана одержала первую победу в истории в элитном дивизионе ЮЧМ над Чехией
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В Финляндии, в городе Вантаа на «Трио-Арена» завершился матч группового этапа Юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) по хоккею, в котором встречались сборные Казахстана и Чехии. В овертайме со счётом 4:3 победу одержала национальная команда Казахстана.

U18 ЧМ-2024 . Группа B
29 апреля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Чехия U18
Окончен
3 : 4
ОТ
Казахстан U18
1:0 Кос (Сикора, Кубиэса) – 13:37 (5x5)     2:0 Бенак (Полетин) – 15:44 (5x5)     2:1 Большедворский (Сагымбаев, Симонов) – 19:26 (5x5)     2:2 Корнеев (Саркенов, Большедворский) – 23:15 (5x4)     3:2 Ехо (Титльбах) – 38:42 (5x5)     3:3 Перкин (Симонов) – 52:45 (5x5)     3:4 Шипилин (Черкассов) – 64:03 (3x3)    

Авторами заброшенных шайб в составе выигравших стали Роман Большедворский, Корней Корнеев, Александр Перкин. Решающий гол забил Мстислав Шипилин.

У национальной команды Чехии отличились Ондржей Кос, Адам Бенак и Адам Ехо.

Эта победа стала первой для Сборной Казахстана в элитном дивизионе ЮЧМ в истории. И первой по ходу текущего турнира. Чехи уже выигрывали на этом ЮЧМ. В первом матче со счётом 3:0 они обыграли Швейцарию, а в третьем матче в серии буллитов оказались сильнее Швеции.

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