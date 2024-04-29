Сборная Казахстана одержала первую победу в истории в элитном дивизионе ЮЧМ над Чехией

В Финляндии, в городе Вантаа на «Трио-Арена» завершился матч группового этапа Юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) по хоккею, в котором встречались сборные Казахстана и Чехии. В овертайме со счётом 4:3 победу одержала национальная команда Казахстана.

Авторами заброшенных шайб в составе выигравших стали Роман Большедворский, Корней Корнеев, Александр Перкин. Решающий гол забил Мстислав Шипилин.

У национальной команды Чехии отличились Ондржей Кос, Адам Бенак и Адам Ехо.

Эта победа стала первой для Сборной Казахстана в элитном дивизионе ЮЧМ в истории. И первой по ходу текущего турнира. Чехи уже выигрывали на этом ЮЧМ. В первом матче со счётом 3:0 они обыграли Швейцарию, а в третьем матче в серии буллитов оказались сильнее Швеции.