Дронов: в «Магнитке» есть кому забивать, а я основной акцент делаю на оборону

Защитник магнитогорского «Металлурга»рассказал о своей адаптации во взрослом хоккее, а также отметил, что ему необходимо улучшить в своей игре.«Хорошо, ровно провели сезон. Заняли первое место. У нас была задача выигрывать каждый матч. У меня получился тяжёленький переход из молодёжного хоккея во взрослый. Но вроде адаптировался уже. Значительно пришлось прибавлять в скорости, в игровом мышлении – в КХЛ нужно гораздо быстрее думать.Почему не удаётся забросить первую шайбу в КХЛ? Потому что основной акцент в своей игре я делаю на действия в обороне. У нас есть кому забивать. Сам о себе могу сказать, что я универсал, могу подключиться к атаке, но в «Металлурге» главное надёжно сыграть сзади.Чтобы регулярно играть в основе „Металлурга“, мне нужно чувствовать себя увереннее на площадке. Плюс надёжно играть в обороне. Чтобы тренерский штаб, выпуская меня на лёд, знал, что я в этом отрезке не допущу ошибок. В физическом плане я уже привык к КХЛ – тренировки с большими парнями, которые есть у нас в команде, помогают», — цитирует Дронова пресс-служба КХЛ.