Горовиков: в машинах иногда ставят ограничитель скорости, у меня его нет

Нападающий московского «Динамо»заявил, что будет играть до тех пор, пока есть желание и возможность.«Конечно, с возрастом человек меняется. Тело – на биологическом уровне, причём неоднократно. И это чувствуется, спортсмен ты или не спортсмен. Человек понимает, что делается старше. И ментально – тоже. С возрастом люди становятся медленнее, значит, надо больше включать голову (). Компенсировать отсутствие одного другим. Наверное, в этом и есть прелесть человеческая. Можно найти решение в любой ситуации. И пока находишь — можешь быть успешным и полезным. Не думаю, что скажу что-то новое: опыт и знания во всех видах никогда не мешают.Ставлю ли я планку, до какого возраста буду играть? Спорт – такая вещь, где всё решают мгновения. Мы не знаем, что случится завтра, тем не менее строим планы. Спорт — миниатюра жизни, только более насыщенная, и здесь всё может гораздо резче поменяться. В любом случае пока у меня есть и желание играть, и возможность. Конечно, многое зависит и не от меня. Но если со мной подписывают соглашение, значит, видят, что могу ещё быть полезен. Если представить, что всё у меня хорошо и контракты подписывают… В машинах иногда ставят ограничитель скорости, а у меня такого ограничителя нет», — цитирует Горовикова пресс-служба КХЛ.