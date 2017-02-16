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175 лет назад 2016
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Горовиков: в машинах иногда ставят ограничитель скорости, у меня его нет

16 февраля 2017, четверг. 12:46. Хоккей
Нападающий московского «Динамо» Константин Горовиков заявил, что будет играть до тех пор, пока есть желание и возможность.

«Конечно, с возрастом человек меняется. Тело – на биологическом уровне, причём неоднократно. И это чувствуется, спортсмен ты или не спортсмен. Человек понимает, что делается старше. И ментально – тоже. С возрастом люди становятся медленнее, значит, надо больше включать голову (Улыбается.). Компенсировать отсутствие одного другим. Наверное, в этом и есть прелесть человеческая. Можно найти решение в любой ситуации. И пока находишь — можешь быть успешным и полезным. Не думаю, что скажу что-то новое: опыт и знания во всех видах никогда не мешают.

Ставлю ли я планку, до какого возраста буду играть? Спорт – такая вещь, где всё решают мгновения. Мы не знаем, что случится завтра, тем не менее строим планы. Спорт — миниатюра жизни, только более насыщенная, и здесь всё может гораздо резче поменяться. В любом случае пока у меня есть и желание играть, и возможность. Конечно, многое зависит и не от меня. Но если со мной подписывают соглашение, значит, видят, что могу ещё быть полезен. Если представить, что всё у меня хорошо и контракты подписывают… В машинах иногда ставят ограничитель скорости, а у меня такого ограничителя нет», — цитирует Горовикова пресс-служба КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Константин Горовиков
Новости. Хоккей
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