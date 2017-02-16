Чибисов: когда агент сообщил об «Ак Барсе», я спросил: «Ты напился, что ли?»

Нападающий «Ак Барса»поделился воспоминаниями о переходе в казанский клуб.«Помню, когда был в Ханты-Мансийске, агент звонит мне, спрашивает: «Ты стоишь или сидишь?». Я подумал, он имел в виду, играю я в следующем матче или нет. Не знаю, говорю, состав ещё не известен. А он имел в виду в прямом смысле, потом опять меня переспрашивает, я ничего не понимаю. Он мне: «Собирай вещи, бери документы, всё – ты игрок «Ак Барса». У нас с агентом дружеские отношения, я ему сразу: «Ты напился, что ли?». Не поверил. Он мне, кстати, никогда не говорит, кто мной интересуется, обычно по факту уже ставит в известность.Я про себя подумал: «Ну какой «Ак Барс»? Кому я там нужен? 100% шутка». Юшкевич, который тогда тоже в Ханты-Мансийске был, позвонил мне, сказал, чтобы я не переживал. Поддержал меня, успокоил, сказал, что это шаг вперёд, надо делать свою работу. Я больше переживал, что система там другая, получится у меня влиться в коллектив или нет, смогу ли выполнять тренерское задание. Но после разговора с ним немного успокоился», — цитирует Чибисова «Спорт Бизнес Online».