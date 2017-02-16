Вратарь «Северстали» Коварж достиг договорённости о контракте с «Автомобилистом»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Северстали» Якуб Коварж достиг устной договорённости о двухлетнем контракте с «Автомобилистом». Соглашение чешского голкипера с череповецким клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
До перехода в «Северсталь» Коварж выступал за «Автомобилист» на протяжении трёх сезонов. Голкипер покинул клуб из-за разногласий с тогдашним главным тренером команды Андреем Разиным.
В нынешнем сезоне Коварж провёл за «Северсталь» 54 матча. Процент отражённых бросков — 91,4, коэффициент надёжности — 2,46.
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