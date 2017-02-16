Карпов: «Динамо» думает не о месте в таблице, а о своей игре

Форвард московского «Динамо» прокомментировал победу над владивостокским «Адмиралом» (2:1 ОТ). Динамовцы после этой встречи обеспечили себе как минимум четвёртое место в Западной конференции.«Забил похожий гол, как в сборной несколько дней назад. Играл в центре, первый период неплохо, во втором уже проиграл много вбрасываний. В целом нормально. Не задумываемся о месте, а только о своей игре – лучше начинать матчи. У «Адмирала» все игры от ножа, нам надо готовиться лучше», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.