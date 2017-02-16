Орешкин: игра «Динамо» с «Адмиралом» оставила много вопросов

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1 ОТ).
«С нашей стороны было много сумбура, много потерь в средней зоне, в своей зоне вроде отрабатывали, но в чужой мало лезли на ворота. Не могли найти игрока, который сыграет перед воротами. В конце смогли реализовать этот важный момент — игру в большинстве. Много вопросов по сегодняшней игре. Карповым абсолютно довольны, выполнил работу в полном объёме», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.