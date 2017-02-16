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Форвард ЦСКА Светлаков точно не сыграет в дерби со «Спартаком», Фаст заболел

16 февраля 2017, четверг. 22:35. Хоккей
Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков не примет участия в московском дерби со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запланированном на 18 февраля. Об этом на пресс-конференции после игры с «Торпедо» (4:2) сообщил главный тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов.

«Светлаков в матче со «Спартаком» точно не сыграет. Экстренно заявили на матч голкипера Вячеслава Волкова, так как Виктор Фаст заболел в самый последний момент, у него поднялась температура перед игрой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Андрей Светлаков Виктор Фаст Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
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