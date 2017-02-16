Форвард ЦСКА Светлаков точно не сыграет в дерби со «Спартаком», Фаст заболел

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков не примет участия в московском дерби со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, запланированном на 18 февраля. Об этом на пресс-конференции после игры с «Торпедо» (4:2) сообщил главный тренер «армейцев» Дмитрий Квартальнов.
«Светлаков в матче со «Спартаком» точно не сыграет. Экстренно заявили на матч голкипера Вячеслава Волкова, так как Виктор Фаст заболел в самый последний момент, у него поднялась температура перед игрой», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.