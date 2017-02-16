Скудра: «Торпедо» неважно, какое место в итоге займём и с кем сыграем в плей-офф

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги матча регулярного чемпионата с ЦСКА, в котором его команда проиграла со счётом 2:4.«Начали робко, пропустили ненужные голы. Потом собрались и провели хороший матч. Во втором периоде было много моментов, в третьем был шанс зацепиться за игру, но не забили. Мне понравилось движение, как ребята создавали моменты в зоне атаки, это не так просто с ЦСКА.Первый матч после дисквалификации? Тонус я не потерял, конец сезона. Отдохнул, набрался сил. Разницы, какое место в итоге займём, для нас нет. Мы за моё время работы в «Торпедо» выиграли больше матчей на выезде, нежели дома. В гостях нам немножко легче играть. Готовимся, работаем над определёнными вещами. «Динамо», «Локомотив» — не сильно принципиально, так как примерно одинаковые команды.Почему не играли Галузин, Фролов, Потапов, Егоршев? Мы хотим посмотреть всех ребят, предоставили шанс другим. Дали некоторым передохнуть, плюс посмотреть молодёжь. Со СКА будем играть в свой хоккей, как и всегда. По-другому, увы, не умеем», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.