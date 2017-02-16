Белов: в каких-то моментах «Витязю» сегодня не хватило концентрации

Главный тренер «Витязя»поделился впечатлениями от матча с «Амуром», в котором его команда уступила по буллитам со счётом 2:3.«Нам не хватило эмоций. Готовились нормально к этой игре. В какой-то момент, когда пропустили два гола, не хватило концентрации. У нас есть одна игра перед плей-офф. С „Адмиралом“ постараемся быть более мотивированными. Эту игру используем для подготовки к матчам за Кубок Гагарина, потому что там нужно выглядеть достойно.У Сятери был большой промежуток без игр, у него была неприятная травма. Он сегодня хорошо выглядел. По Гимаеву нет информации, будем надеяться, что всё нормально», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.