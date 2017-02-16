Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юрзинов-мл.: голы «Куньлунь» привёз себе сам, теперь будем готовиться к «Динамо»

16 февраля 2017, четверг. 23:47. Хоккей
Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги после поражения от «Локомотива» (2:4).

«К сожалению, пропустили первыми, «Локомотив» повёл 1:0. Второй и третий голы привезли себе сами, соперник действовал активно. Потом пытались зацепиться за игру, боролись до конца матча. Поздравляю «Локомотив» с победой, мы будем готовиться к игре с «Динамо».

Мы очень мало играем в большинстве. Последние два месяца вообще практически не играем, так что хорошо, что удатся забивать в меньшинстве», — приводит слова Юрзинова официальный сайт «Локомотива».
Источник: Официальный сайт ХК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Локомотив Владимир Юрзинов-младший
Новости. Хоккей
17 февраля 2017, пятница
00:15 Ярушкин: игра была равной, «Северсталь» лучше реализовала свои моменты
00:01 Защитник «Виннипега» Энстрём пропустит 2-3 недели из-за операции
16 февраля 2017, четверг
23:47 Юрзинов-мл.: голы «Куньлунь» привёз себе сам, теперь будем готовиться к «Динамо»
23:40 Кудашов: хорошая победа, «Локомотив» второй матч подряд играет в режиме плей-офф
23:35 Лукин: «Амур» приехал за победой, они доставили нам трудности
23:24 Сятери: настраиваться на матч с «Амуром» было необычно, но нужно побеждать
23:18 Мартемьянов: не верю в то, что «Витязь» был немотивированным
23:04 Белов: в каких-то моментах «Витязю» сегодня не хватило концентрации
23:03 Сергеев: не могу сказать, что у ЦСКА было преимущество в матче с «Торпедо»
23:02 Ожиганов: для ЦСКА важно найти игру, которую будем показывать в плей-офф
22:59 Дубль Дарзиньша позволил рижскому «Динамо» одолеть «Ладу»
22:57 Жарков: приятно, что ЦСКА идёт первым в «регулярке», но все мысли о плей-офф
22:56 Бартулис: «Адмиралу» отступать некуда, нужно быстрее забыть матч с «Динамо»
22:54 Фисенко: всё в руках «Адмирала», это лучше, чем рассчитывать на других
22:53 Скудра: «Торпедо» неважно, какое место в итоге займём и с кем сыграем в плей-офф
22:43 Квартальнов: «Торпедо» много залезало под Сорокина, возьмём на заметку
22:35 Форвард ЦСКА Светлаков точно не сыграет в дерби со «Спартаком», Фаст заболел
22:35 Звезда сериала, трогательный баннер для мамы — в фотообзоре «Динамо» — «Адмирал»
22:30 Коскинен: после того как СКА быстро забил три гола, ждал окончания матча
22:29 Орешкин: игра «Динамо» с «Адмиралом» оставила много вопросов
22:27 Знарок: каждый день влияет на выход СКА из-под нагрузок
22:27 Андриевский: «Адмирал» играл не против дворовой команды, у «Динамо» свои задачи
22:25 Ковальчук: «Витязь» или «Йокерит»? Не важно, в плей-офф другой хоккей
22:23 Буцаев: «Сочи» в матче со СКА нельзя было столько ошибаться и удаляться
22:22 Шипачёв: готов СКА к плей-офф? Всегда есть к чему стремиться
22:18 «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» по буллитам, потеряв шансы на восьмёрку
22:15 Гулявцев: игра со «Спартаком» была вялотекущей, хоккеисты еле ходили
22:13 Карпов: «Динамо» думает не о месте в таблице, а о своей игре
22:11 «Витязь» в буллитной серии уступил «Амуру», который сумел отыграться с 0:2
22:11 Драки, разговор с фанатами и другие фото с матча ЦСКА — «Торпедо»
22:06 «Йокерит» в результативном матче проиграл «Ак Барсу», но вышел в плей-офф
22:02 Московское «Динамо» в овертайме сумело взять верх над «Адмиралом»
21:59 ЦСКА переиграл «Торпедо», одержав третью победу кряду
21:56 «Сочи» уступил СКА в Санкт-Петербурге, потеряв шансы на плей-офф
21:33 Дубль Уилсона принёс «Северстали» победу над «Спартаком»
21:29 Скабелка: дисциплина подвела «Сибирь», особенно последнее удаление
21:26 Крикунов: Кивистё за сборную играет вроде бы, а допускает такие ошибки
21:23 «Локомотив» обыграл «Куньлунь» и начнёт плей-офф КХЛ дома
21:07 Канарейкин: дали сыграть Костину, два броска – два гола, пришлось начинать с 0:2
20:52 Занковец: информация по травме Боченски будет завтра, точный диагноз не скажу
20:33 Бердников: «Кузня» сумела убрать чемоданное настроение, настроилась на матч
20:07 Разин: жалко, что именно у «Сибири» мы отбираем возможность поиграть в плей-офф
19:59 «Автомобилист» по буллитам проиграл «Авангарду», потеряв шансы на плей-офф
19:39 «Салават Юлаев» гарантировал себе место в плей-офф после поражения «Сибири»
19:33 Дубль Алексеева помог «Югре» одолеть «Сибирь» в овертайме
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+