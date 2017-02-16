Юрзинов-мл.: голы «Куньлунь» привёз себе сам, теперь будем готовиться к «Динамо»

Главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги после поражения от «Локомотива» (2:4).«К сожалению, пропустили первыми, «Локомотив» повёл 1:0. Второй и третий голы привезли себе сами, соперник действовал активно. Потом пытались зацепиться за игру, боролись до конца матча. Поздравляю «Локомотив» с победой, мы будем готовиться к игре с «Динамо».Мы очень мало играем в большинстве. Последние два месяца вообще практически не играем, так что хорошо, что удатся забивать в меньшинстве», — приводит слова Юрзинова официальный сайт «Локомотива».