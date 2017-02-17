Ярушкин: игра была равной, «Северсталь» лучше реализовала свои моменты

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака»поделился впечатлениями после поражения в матче с череповецкой «Северсталью», который завершился со счётом 2:3 ОТ.«Хозяев с победой. Игра была равной, „Северсталь лучше реализовала свои моменты“, — приводит слова Ярушкин официальный сайт „Северстали“.