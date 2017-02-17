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175 лет назад
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Ярушкин: игра была равной, «Северсталь» лучше реализовала свои моменты
17 февраля 2017, пятница. 00:15.
Хоккей
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака»
Алексей Ярушкин
поделился впечатлениями после поражения в матче с череповецкой «Северсталью», который завершился со счётом 2:3 ОТ.
«Хозяев с победой. Игра была равной, „Северсталь лучше реализовала свои моменты“, — приводит слова Ярушкин официальный сайт „Северстали“.
—
https://www.youtube.com/watch?v=xh7mdyFThWM
Источник:
Официальный сайт ХК "Северсталь"
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Теги
ХК Северсталь
ХК Спартак
Алексей Ярушкин
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Новости. Хоккей
17 февраля 2017, пятница
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Ярушкин: игра была равной, «Северсталь» лучше реализовала свои моменты
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