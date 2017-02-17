Алекс Тэнгуэй завершил карьеру и стал экспертом на телевидении

Нападающий Алекс Тэнгуэй объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет и стал экспертом на телеканале NHL Network. Его последним клубом в НХЛ была «Аризона», за которую он выступал в прошлом сезоне. Также он играл за «Колорадо Эвеланш», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг».Всего в НХЛ он провёл 1088 матчей и набрал 863 (283+580) очка. В 2001 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».«Я был достаточно удачлив, чтобы осуществить детскую мечту и провести в НХЛ 16 сезонов. Я хотел остаться в хоккее и подумал, что присоединение к группе экспертов NHL Network – это лучший способ», – сказал Тэнгуэй.