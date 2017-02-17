Вестлунд: решение перейти в «Амур» было самым безумным в моей жизни

Экс-голкипер «Амура» и «Локомотива», а сейчас тренер вратарей «Медвешчака»рассказал о своей карьере в России.«В какой-то степени решение перейти в «Амур» в 2002 году было самым безумным в моей жизни, но это было правильное решение как с точки зрения хоккея, так и с точки зрения жизненных перспектив. Честно говоря, я был очень опустошён, когда меня убрали из команды, я очень хотел играть в Хабаровске долгие годы», — сказал Вестлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.