Матч звёзд Уличной хоккейной лиги — 2017 пройдёт на ВДНХ Фото: Уличная хоккейная лига

19 февраля на открытой хоккейной площадке с искусственным льдом, находящейся на территории ВДНХ, Уличная хоккейная лига проведет спортивно-развлекательное мероприятие «Матч звёзд — 2017».В этом году на лёд выйдут 30 лучших уличных хоккеистов из всех округов столицы, проявивших своё мастерство в идущем в данный момент регулярном чемпионате Уличной хоккейной лиги Street Hockey League – 2017.Четырёхчасовое мероприятие откроется в 12:00 по московскому времени «Мастер-шоу», составленным из различных конкурсов для хоккеистов. Спортсмены выяснят, кто быстрее в скорости бега на коньках, точнее и сильнее в бросках по воротам, креативнее при выполнении буллита, а также кто проявит более слаженные действия в командной эстафете. Гвоздем программы станет хоккейный матч «Противостояние: Восток — Запад».Во время подведения итогов хоккейного матча и «Мастер-шоу» среди спортсменов также будет награждён победитель творческого конкурса, в котором на протяжении месяца мог поучаствовать любой желающий. Для участия необходимо было рисовать афиши матчей регулярного чемпионата Уличной хоккейной лиги. Победители в отдельных номинациях получат ценные призы от партнёров — экипировочного центра «СпортЛегион» и онлайн-магазина хоккейной атрибутики Shlstore.ru. А зрители и болельщики смогут принять участие в финальной фотосессии со спортсменами на льду.Контакты для получения информацииТелефон: +7 (495) 005-3768Электронная почта: info@streethockeyleague.ru.